Christmasspinningmarathon haalt €1927 op voor het goede doel

regionaal ma 16 december 2024, 17.08

KOLLUM - Afgelopen zondag werkten sportliefhebbers zich flink in het zweet tijdens de succesvolle Christmas Spinningmarathon. Het evenement leverde maar liefst €1927,- op voor het Koningin Wilhelmina Fonds.

De spinningmarathon vond plaats bij Beweegcentrum Balanza in Kollum. Tientallen deelnemers hebben zich vol overgave ingezet om zoveel mogelijk geld in te zamelen. Ook was er publiek aanwezig om de spinners enthousiast aan te moedigen. Onder begeleiding van muziek fietsten de deelnemers fanatiek, volledig in de kerstsfeer.

De organisatie, bestaande uit zes studenten van de Hanzehogeschool Groningen, kijkt terug op een geslaagde dag. Ze zijn ontzettend dankbaar voor de inzet van de deelnemers, vrijwilligers en sponsoren die het evenement tot een succes hebben gemaakt.

FOTONIEUWS