Qbuzz verzorgt vanaf heden openbaar vervoer in Friesland

regionaal ma 16 december 2024, 16.32

DRACHTEN - Nieuwe vestigingen, een nieuwe dienstregeling, nieuwe roosters, nieuwe bussen en nieuwe kleding. Het was een grote operatie en sinds dit weekeinde is het openbaar vervoer in Friesland overgegaan (van Arriva) naar Qbuzz.

Het is een mega operatie geweest waarbij er ook van alles misging. Veel passagiers konden maandag gratis reizen omdat de incheck-palen niet goed werkten.

Ook zijn tientallen bussen te laat geleverd door een Europese busleverancier. Qbuzz is daarom genoodzaakt om te rijden met een aantal touringcars. Deze touringcars kunnen minder toegankelijk zijn voor reizigers met een kinderwagen, zware bagage of rolstoel.

Anita Schrage, operationeel directeur Fryslân: "Als je ziet hoe onze nieuwe collega's de schouders eronder zetten samen met veel collega's die al langer bij Qbuzz werken, dan ben ik daar ontzettend trots op. We hebben ervaring in starten met nieuwe concessies, tegelijkertijd moet in praktijk altijd blijken hoe het echt werkt. Vandaag is de eerste dag en natuurlijk is het voor iedereen even wennen. Nieuwe verbindingen, nieuwe tijden, nieuwe bussen en daardoor zijn er bussen die met een vertraging rijden. Tegelijkertijd komen onze reizigers ook vandaag op bestemming."

'Iedere dag een vanzelfsprekende verbinding' is waar Qbuzz aan werkt. Als er veel verandert, merk je wat 'vanzelfsprekend' betekent. Veel zaken gaan goed, maar er is ook nog genoeg te doen. De komende dagen staan er veel mensen stand-by om van uitdagingen oplossingen te maken. Op zondag zijn er veel minder reizigers. Dus de echte vuurdoop is morgen. "Daar heb ik alle vertrouwen in.", aldus Anita Schrage.