Libertas als groepswinnaar door naar de kwartfinale KNVB Futsal Cup

Jouke Dantuma ma 16 december 2024, 11.31

DAMWALD - De laatste poulewedstrijd in de strijd om de landelijke KNVB-beker was eigenlijk om des keizers baard. Exstudiantes Groningen had beide vorige wedstrijden verloren, terwijl Libertas daarentegen fier bovenaan stond met zes punten.

Alleen de eindrangschikking, eerste of tweede, was nog van invloed op wie Libertas zou treffen in de kwartfinale. Maar ook dat was lood om oud ijzer. Door een 4-2 overwinning is FC Marlène de volgende tegenstander. Nummer twee van de poule, Drs. Vijfje, mag het opnemen tegen landskampioen OS Lusitanos.

Voor het verslag van de wedstrijd zal geen gebruik worden gemaakt van zwarte inkt, want dan was de openingszin geweest: 'Libertas speelde 2/3 van de wedstrijd allerbelabberdst.' Exstudiantes leidde met nog acht minuten op de klok dik verdiend met 2-0 door doelpunten van Mireille Koster en Tessa Peters. Maar plotseling strandden Sam Bosma haar solo's niet meer in schoonheid, sloot Silke van der Wal vriendschap met de bal, kon Thirza Leistra weer een pass in de goede richting geven en begon keepster Veselina Bukina ballen tegen te houden.

Ook raakte de tank van de ex-studenten langzamerhand leeg. Sam Bosma stond aan de basis van de eerste twee doelpunten, die werden gemaakt door Jildou Koning en Mariska Bosma. Een paar minuten later wurmde Silke van der Wal zich door een oerwoud van speelsters en zette Libertas zelfs op voorsprong.

In een vlijmscherpe counter soleerde Sam Bosma even later vanaf eigen helft en liet bondscoach/keeper Teuny Bosma wederom kansloos. Met deze 4-2 overwinning wordt het jaar toch nog enigszins positief afgesloten.