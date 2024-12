Siedo Bauke Jonker nieuwe hoofdtrainer Harkema-Opeinde

sportnieuws zo 15 december 2024, 17.30

HARKEMA - De Technische Commissie van Harkema-Opeinde, in samenwerking met het hoofdbestuur, heeft voor het seizoen 2025-2026 Siedo Bauke Jonker als hoofdtrainer aangesteld.

Voor Jonker is het zijn eerste aanstelling als hoofdtrainer. Momenteel is de 36-jarige Kollumer voor het derde jaar eindverantwoordelijke van FC Burgum 2. Met dit elftal gaat hij riant op kop in de reserve eerste klasse. Eerder was Jonker voor een periode van drie jaar werkzaam bij de jeugd van FC Burgum, daarvoor trainde hij de hogere jeugdteams van BroeksterWâlden en Kollum.

Als voetballer schopte Jonker het tot het eerste elftal van Kollum, daar moest hij na een tussentijds verblijf van vier jaar bij BCV zijn loopbaan op 25-jarige leeftijd beëindigen na een operatie. Siedo Bauke Jonker – docent bovenbouw in het dagelijks leven – legde zich toe op het trainersvak en haalde in 2016 en 2022 respectievelijk zijn TC3 en TC2-diploma.

Harkema-Opeinde is verheugd met de aanstelling en hoopt op een succesvolle samenwerking.