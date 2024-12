Broekster Boys stuurt in wedstrijd met opstootjes WKEâ€™16 met 6-1 naar huis

Broekster Boys stuurt in wedstrijd met opstootjes WKE’16 met 6-1 naar huis

sportnieuws zo 15 december 2024, 17.18

DAMWALD - Er zal nog wel lang nagepraat worden over de bekerwedstrijd tussen Broekster Boys en WKE. Volgens trouwe supporters speelden de ploegen in de vorige eeuw al eens eerder tegen elkaar maar daarvan kon niets terug gevonden worden. Het zal er vast niet zo hectisch zijn gegaan als afgelopen zaterdag. WKE speelt zijn competitiewedstrijden op zondag (2e klasse) en daarom werd er pas om 17.00 uur afgetrapt.

Broekster Boys nam gelijk het initiatief. Zette de tegenstander onder druk en zoals wel vaker viel er al snel een doelpunt. Bauke Jan Douma zette zijn teamgenoot Jos Regnerus helemaal vrij voor de keeper. De middenvelder maakte geen fout waarbij de vreugde van het publiek tot in de verre omtrek te horen was.

Regnerus bekroonde zijn doelpunt met een acrobatisch hoogstandje. Broekster Boys wilde direct door drukken en bleek de bovenliggende partij. Bauke Jan Douma die na zijn slepende blessure weer helemaal terug is, werd door Damien Zwikker hard aangepakt. Het leverde de Emmenaar een gele kaart op. Datzelfde lot overkwam Niels Westerlaan. Niet vanwege een overtreding maar het in woord en gebaar niet eens zijn met de leidsman.

Broekster Boys had de wedstrijd volledig in de macht totdat Bjorn Plaggenborg er genoeg van had. Na zijn snoeiharde overtreding op Abe Koopmans escaleerde het totaal. Een opstoot was het gevolg waarbij er niet meer 23 man op het veld stonden maar het aantal wel verdubbeld leek. Het hele team inclusief keepers en wisselspelers en zelfs een aantal stafleden vonden het nodig om zich er mee te bemoeien.

Scheidsrechter Tommy Postma besloot terecht tot een afkoelingsperiode en sommeerde iedereen naar de kleedkamer. In de loop vond één van de stafleden van WKE het nog nodig om een wisselspeler van Broekster Boys een kopstoot te geven en daarmee ging het opnieuw los en werd het ook nog eens grimmig buiten het veld. Postma nam 20 minuten de tijd, riep de aanvoerders bij zich een toonde geel aan Methode Bizimana en de dader van de opstoot, Plaggenborg, mocht in de kleedkamer blijven vanwege de meer dan terechte rode kaart.

Na de hervatting was Broekster Boys het overwicht wat kwijt en leek het op het veld rustig maar ook dat liep anders. Assistent-Scheidsrechter Harm Bakker ging na een aantal ongelukkige vlagmoment de discussie aan met het publiek en leverde daarna zijn vlag in. Opnieuw lag het spel stil en nam een wisselspeler van WKE zijn taak over.

Broekster Boys kwam langzaam maar zeker weer in zijn spel. Jildert Elzinga stuurde Hedgar Hoekstra voor een boodschap met de vleugelspits schoot helaas naast. Broekster Boys moest even wennen aan de man meer situatie maar wist er nog niet van profiteren. WKE loerde met de minimale achterstand vooral op de counter en kwam en toch een paar keer goed door. Het bleek tot aan de rust 1-0. WKE wist nog wel te scoren met een gele kaart.

Na de thee was Broekster boys natuurlijk op zoek om de afstand te vergroten. Maar met een man meer situatie is het niet altijd zo dat het er voor het andere elftal makkelijk op wordt. WKE streed voor elke meter maar kon niet voorkomen dat Daniel Reitsema, deze wedstrijd als middenvelder gepositioneerd, met een geplaatst schot de thuisploeg op 2-0 zette.

WKE ging daarna achterin één op één spelen en het leverde hen warempel een doelpunt op. Poulina, met afstand de beste speler van WKE, wist met een prachtig schot de keeper te verrassen en de bal plofte er fraai in. Het geloof in een goede afloop steeg daarmee bij WKE maar de ploeg uit Emmen had zich verkeken op het gevaar om bij Broekster Boys risico te nemen.

De razendsnelle Hedgar Hoekstra wist wel raad met de ruimte die hij kreeg en leidde Broekster Boys opnieuw naar een ruimere voorsprong. De vlag bleef omlaag en Hoekstra wist met een prachtige boogbal de uitgekomen Wouter Sibon de passeren.

Een knak moment bij WKE en Broekster Boys kreeg vleugels. In de laatste 10 minuten liep het makkelijk uit naar 6-1. Een prachtige pass van Klaas vd Meulen werd door Hedgar Hoekstra afgerond. Invaller Frits Dantuma maakte met een droge knal de 5-1 en Hedgar Hoekstra bekroonde zijn optreden met een hattrick en mocht (figuurlijk)de bal mee naar huis nemen. Na die 6-1 vond Postma het wel klaar en floot voor het eindsignaal. Broekster Boys zit weer bij de laatste 16 ploegen in de KNVB-beker. De loting vindt binnenkort plaats.

Met de winterstop voor de deur kan Broekster Boys terugzien op een fantastische eerste helft van dit seizoen. Met een tweede plaats in de tussenstand en het bereiken van de achtste finale van de beker mag men meer dan tevreden zijn. Een aantal spelers krijgen rust en een aantal zal deelnemen in de zaal toernooien van de Dantumadielcup en het OFK. De Dantumadielcup is het eerste optreden van het zaalteam en vind plaats op vrijdag 27 dec in de sporthal te Damwâld.