Jos gaat los: Doorknallen naar Oudjaar

Jos van Noord zo 15 december 2024, 11.00 column zo 15 december 2024, 11.00

In mijn dorp valt het dit jaar wel mee met vuurwerk. Nog wel.

Dat merk ik aan Koekie. Die huppelt hier doorgaans vrolijk rond. Zodra er geknald wordt, schiet ie de gang in. Duikt dan weg onder de trap.

De jeugd wil iedereen laten schrikken. Vinden ze lollig. Beetje jennen. Hoe meer heisa, hoe beter. Uitdagen.

Treiteren is de bedoeling, snap dat dan!

Wij moeten vooral telkens laten merken hoe enorm wij schrikken van hun knalrotjes en knetterpijlen. Nieuwtje voor vuurwerkfanaten: hier schrikken wij niet zo gauw meer.

Met het oog op Oudjaar denk ik vaak: hoe meer aandacht er aan wordt besteed, hoe meer rotzooi.

Je hebt in Noord-Oost Friesland dorpen, waar het elke jaarwisseling uitdraait op een veldslag met de politie: standaard. Voor Oudjaar kun je er de klok op gelijk zetten. Uit de wijde omgeving komen er raddraaiers op af. Die willen niks liever dan 'matten' met de pliesie. Oproerkraaiers, al dan niet opgetrommeld door andere onrustzaaiers met contactberichten op hun mobieltjes - en met uiteraard een ding gemeen: een flink stuk in de kraag.

Eerst proberen ze de brandweer uit. Die wordt het 'vreugdevuur' zo na aan de schenen gelegd dat er uiteindelijk altijd om politiebescherming moet worden gevraagd. Zo gaat dat al jaren, precies volgens plan: de branieschoppers rekenen er dan op dat de politie met lange latten en pitrieten stoelzittingen komt opdraven en vervolgens begint het gooien met vuurwerk, bierflessen, ook met prullenbakken en andere projectielen. Zo gezellig, wat een feest! Elk jaar hetzelfde ritueel: onze mobiele eenheid als rode lap op een dolle stier.

Dat ik al menigmaal dacht: als politie nou eens gewoon wegbleef? Zich helemaal niet laat zien?

Laat die relschoppers lekker hun eigen ruiten ingooien! Laat ze hun brievenbussen in brand steken, hun bushokjes opblazen en ander straatmeubilair vernielen. Laat gaan!

Vooraf moet het stadhuis dan wel duidelijk beloven: het eerste jaar wordt er van gemeentewege niets gerepareerd of vervangen. Ga maar lekker een tijdje op jullie eigen blaren zitten, op jullie eigen brandplekken, op de door jullie fijne buurtgenoten afgebrande bankjes.

Denk dat de lol er dan gauw af is. Nuchtere Friezen?

Wat zou er gebeuren als we nou eens totaal geen aandacht meer schenken aan dat vuurwerk, bij elke treiterknal even slikken, de schouders ophalen en dan ongestoord doorgaan met onze bezigheden zonder er ook maar iets van te zeggen, of er ook maar even van op te kijken?

'Niet op reageren!' zeiden ze vroeger bij mij thuis, als iemand probeerde met uitdagend gedrag het feestje te verknallen of de boel op stelten te zetten.

Laten we het eens proberen: geen enkele aandacht geven, totaal niet ingaan op andermans aandachttrekkerij.

Wedden op een rustige jaarwisseling?