Harkema-Opeinde vereffent rekening met Rottevalle

Klaas Dijkstra zo 15 december 2024, 9.57

HARKEMA - In een wedstrijd waarin liefst twaalf kaarten werden uitgedeeld, zegevierde Harkema-Opeinde zaterdagmiddag met 6-2 tegen Rottevalle. Wie dit leest, zal een schoppartij vermoeden waarin Harkema-Opeinde veel te sterk was voor de bezoekers.

Schijn bedriegt in deze. Hoewel een aantal kaarten terecht werd getrokken, werd het in de streekderby nimmer onsportief en wat de uitslag betreft: deze was zonder meer geflatteerd. Logischerwijs was er aan thuiszijde niemand die er mee zat. Na in de acht voorgaande pogingen tegen Rottevalle nagenoeg altijd te hebben verloren, was het bovenal fijn om ook eens aan de goede kant van de score te staan.



Sommige wedstrijden komen langzaam op gang, bij Harkema-Opeinde tegen Rottevalle is dat op het druilerige sportpark De Bosk niet het geval. Twee minuten staan er op de klok als Folkert Bosma na een vrije trap van Calvin Dirksen moederziel alleen voor de Harkemaster veste opduikt. De openingstreffer lijkt aanstaande, echter heeft Bosma het vizier te hoog afgesteld.

Twee minuten later is de eerste kaart van het duel een feit. Jelte van der Wal krijgt een gele prent voorgeschoteld van scheidsrechter Dorgelo. Hiermee zet de leidsman de toon voor de middag. Tot halverwege het eerste bedrijf is Rottevalle dreigender. Nadat Jelle Geertsma in minuut 22 uit een voorzet van Calvin Dirksen net een teenlengte tekort komt, is het een minuut later wel 0-1. Jurjen Geertsma verovert de bal in het strafschopgebied van de groengelen en schiet gedecideerd raak.

Dat het tien minuten voor de pauze weer gelijk wordt, komt tamelijk uit de lucht vallen. Andries From - die na enkele moeizame zaterdagen een prima partij speelde - trekt de bal net buiten bereik van keeper De Boer voor, Jesper Hoeksma is ter plekke om het speeltuig in het lege doel te schuiven. Harkema neemt het heft na de gelijkmaker stevig in handen. Een knal van Andries From wordt fraai uit de hoek geranseld door keeper De Boer en een lastig stuiterend schot van Alex van der Tuin kent eenzelfde lot.

In de 43ste minuut wordt het 2-1 uit wat beschouwd kan worden als een van de mooiste aanvallen van de wedstrijd. Na een pientere steekpass van Hille Postma geeft Twan Polder de ronde knikker in de loop mee aan Roan Alssema. Getoucheerd zeilt de inzet van Alssema in het dak van het doel.



Met het inbrengen van clubtopscorer-aller-tijden Liekele Kamminga halverwege maakt Rottevalle de intenties voor de tweede helft duidelijk. Diezelfde Kamminga heeft niet lang nodig om een hoofdrol op te eisen, zij het om verkeerde redenen. In zijn ijver een vrije trap snel te nemen duwt Kamminga de hinderlijk in de weg staande Ids van der Ploeg omver. Geen slimme actie van routinier Kamminga, al is de veldverwijzing die hem ten deel valt een bijzonder zware sanctie. Terecht of onterecht, Harkema-Opeinde heeft er maling aan.

Binnen vijf minuten slaan de gastheren tweemaal toe. Eerst is het de opnieuw solide spelende Ids van der Ploeg die een aanval - uitstekend opgezet door Hille Postma en Roan Alssema - afrondt. Kort daarna draait Andries From bij zijn tegenstander weg en levert een voorzet af die door een onfortuinlijke Rottevalster verdediger zodanig van richting wordt veranderd dat de bal achter keeper De Boer in het doelnet belandt.

Na de 4-1 gaan de Heidemannen te nadrukkelijk op zoek naar meer. Door een missertje in de Harkema-achterhoede kan Calvin Dirksen in de 63ste minuut alleen oprukken richting doel. Dan nog redt Martin Alma de situatie, wanneer vijf minuten later Dirksen een vergelijkbare kans krijgt is het 4-2. Rottevalle gelooft weer in een resultaat. Bijzonder dicht bij de aansluitingstreffer is Steffen Schra als hij na een klutssituatie op Martin Alma strandt. Zo nu en dan belemmerd door de vele arbitrale ingrepen blijft Rottevalle het proberen.

Tegelijkertijd ontstaat er voor Harkema steeds meer ruimte om vanuit de tegenstoot toe te slaan. Nadat Jorryt Hoeksma in kansrijke positie stuit op de goalie, wordt de zege der Bosk-bewoners in de 84ste minuut bezegeld. Een vrije trap van Alex van der Tuin caramboleert door de muur in de touwen achter keeper De Boer. Eindelijk hijst Rottevalle dan de witte vlag. Dit verschaft invaller Geert van der Tuin de kans om in de slotminuut koeltjes de 6-2 in de boeken te schieten, op aangeven van zijn deze week met vijf treffers en twee assists bijzonder productieve broer Alex.



Met de ruim uitgevallen zege sluit Harkema-Opeinde op voortreffelijke wijze het jaar 2025 af. Waar in de vorige voetbaljaargang alles tegen leek te zitten, valt het de laatste weken veelal de goede kant uit. Met veertien gemaakte doelpunten in de laatste acht dagen is momenteel 'elk skot in einfûgel'. Achttien punten werden er verzameld, dat is er eentje meer dan in het gehele vorige seizoen.

De conclusie is gerechtvaardigd dat het zo fijn overwinteren is. Dat overwinteren zal deels gebeuren in Barcelona, waar de selectie van Harkema-Opeinde in januari zal bivakkeren. IJs- en weder dienende staat dan op 18 januari 2025 alweer de eerstvolgende competitiewedstrijd op de rol. FC Birdaard is het dat dan naar Harkema komt.