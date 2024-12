VV Buitenpost neemt na dit seizoen afscheid van hoofdtrainer en assistent-trainers

BUITENPOST - Na twee jaar met Kevin Waalderbos aan het roer, krijgt het eerste van VV Buitenpost volgend seizoen een nieuwe hoofdtrainer. Het aflopende contract van Waalderbos wordt niet verlengd. Ook assistent-trainers Anton van Zwol en Henk Mozes vertrekken na dit seizoen.

"De spelersgroep is toe aan een andere wind", aldus voorzitter Paul Olijve. "We hebben er alle vertrouwen in dat de huidige trainersstaf dit seizoen tot een goed einde kan brengen en dat we kans maken op een periodetitel."

Kevin Waalderbos sluit zich daarbij aan. "We hebben een prima selectie, waarbij de doelstelling overeind blijft: meedoen om promotie. Ik zit nu anderhalf jaar bij VV Buitenpost en vind dit een heel fijne vereniging. Daarom heb ik ook alle energie om er een mooie tweede seizoenshelft van te maken."