Lokaal sociaal: GroenLinks en PvdA in Achtkarspelen gaan samen

lokaal nieuws vr 13 december 2024, 13.31

BUITENPOST - De leden van zowel PvdA als GroenLinks in Achtkarspelen kiezen ervoor om samen - dus met één lijst - de gemeenteraadsverkiezingen 2026 in te gaan. Dit besluit is onlangs door beide afdelingen, onafhankelijk van elkaar, genomen tijdens een algemene ledenvergadering.

In de gemeenteraad van Achtkarspelen werken de fracties van PvdA en GroenLinks al geruime tijd nauw samen.

Met de keuze voor een gezamenlijke lijst willen GroenLinks en PvdA de krachten bundelen en inzetten op een stevig lokaal, sociaal geluid. "De inwoners van Achtkarspelen komen weer op 1. Te lang hebben zij immers moeten toekijken hoe alle aandacht van de gemeente uitging naar de ontvlechting van de ambtelijke samenwerking met Tytsjerksteradiel en daarna naar de opbouw van een nieuwe, eigen organisatie." aldus de twee partijen.

Daarnaast willen PvdA en GroenLinks ruimte geven aan ideeën en meer betrokkenheid van de inwoners. De aandacht en energie moet opnieuw gaan naar belangrijke zaken: voldoende geschikte woningen en verduurzaming van woningen, structurele aanpak van armoede, de beschikbaarheid van zorg en ondersteuning nu en in de toekomst.

"Na het afronden van hun opleiding moeten jongeren het liefst in Achtkarspelen, maar anders in de regio, geschikt werk en betaalbare woningen kunnen vinden. En samen met de inwoners wordt uitgezocht hoe de leefbaarheid in alle dorpen van Achtkarspelen behouden kan blijven."