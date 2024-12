Noordbergum maakt zich op voor Mega Kersttent op historische Quatrebras-locatie

do 12 december 2024

NOARDBURGUM - Op 26 en 27 december wordt de plek waar ooit de legendarische discotheek Quatrebras stond, opnieuw het kloppende hart van muziek en gezelligheid. In een enorme tent van meer dan 2.500 vierkante meter kunnen beide avonden ruim 5.000 mensen genieten van een groots programma die niet alleen feestgangers maar ook nostalgische harten sneller zal doen kloppen.

Tweede Kerstdag: Mega Kerst Festijn

Op 26 december vindt het Mega Kerst Festijn plaats. Een avond waar bezoekers kunnen genieten van optredens van artiesten van nationale allure, waaronder Wildstylez, La Fuente, All Tha Fokk, Henk Wijngaard en Piraten Power Hour. Het belooft een spectaculaire avond te worden met muziekgenres die jong en oud aanspreken.

27 december: Quatrebras Reünie

Vrijdag 27 december brengt een nostalgische reünie naar Noordbergum. Het feest draait om de rijke geschiedenis van discotheek Quatrebras, met optredens van onder andere De Kast, 2 Brothers on the 4th Floor, Queen Must Go On, Vangrail en uiteraard DJ Auke, de huis-DJ van het iconische Quatrebras. "Het is prachtig om Quatrebras weer tot leven te zien komen op de plek waar het ooit allemaal begon," aldus DJ Auke.

Een historisch tintje

De keuze om juist op deze locatie een evenement te organiseren, is niet toevallig. Discotheek Quatrebras speelde jarenlang een centrale rol in het uitgaansleven van de regio en heeft een bijzondere plek in het collectieve geheugen van Noordbergum en omgeving. Met deze Mega Kersttent wordt die rijke geschiedenis geëerd en nieuw leven ingeblazen.

Kaartverkoop en praktische informatie

Kaarten voor beide avonden zijn verkrijgbaar via www.megakersttent.nl. Gezien de verwachte belangstelling - eerdere edities van vergelijkbare evenementen waren volledig uitverkocht - wordt geadviseerd tijdig tickets te reserveren.

Voor meer informatie: www.megakersttent.nl