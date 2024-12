Noardeast-Fryslân zoekt rechthebbenden of nabestaanden van graven

lokaal nieuws do 12 december 2024, 14.10

DOKKUM - De gemeente Noardeast-Fryslân zoekt rechthebbenden of nabestaanden van ongeveer 3.900 graven op de gemeentelijke begraafplaatsen in Burdaard, Burum, Dokkum (Damwâldsterreedsje en Metslawiersterweg), Kollum, Munnekezijl, Aldwâld, Mitselwier en Ternaard. Het doel van deze zoektocht is om de grafrechten opnieuw toe te kennen of uit te geven. Dit om ervoor te zorgen dat de graven voor de toekomst behouden blijven.

Bent u rechthebbende of kent u eventuele nabestaanden? Dan komt de gemeente graag met u in contact.

Om welke graven gaat het?

Op de website van gemeente Noardeast-Fryslân staan lijsten van alle graven waarvan de rechthebbende onbekend is. Ook op de betreffende begraafplaatsen staan informatieborden hierover.

Onderneem actie om grafruiming te voorkomen

De gemeente startte in maart 2023 met deze zoektocht. Tot nu toe heeft de gemeente aan 151 graven weer een rechthebbende kunnen koppelen. De zoekactie eindigt op 1 april 2028. Als er voor deze datum geen (nieuwe) rechthebbende wordt gevonden, dan vervalt het grafrecht. Vervolgens worden de graven en de bijbehorende gedenktekens waarvan geen nieuwe rechthebbende is gevonden, geruimd.

Wat is een rechthebbende?

Een rechthebbende is een persoon of instantie. Deze is eigenaar van het grafrecht op een graf. Ook is de rechthebbende verantwoordelijk voor het onderhoud van het graf en het gedenkteken. Van veel graven zijn de gegevens van de rechthebbende niet bekend. Vaak komt dit door een verhuizing of door het overlijden van de rechthebbende.

Bent u, of kent u, een rechthebbende of nabestaande?

Vul dan het aanvraagformulier op de gemeentelijke website in. Op de website www.noardeast-fryslan.nl (zoekwoord: onderzoek grafrecht) vindt u meer informatie over dit onderwerp.