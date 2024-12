Alle Friese gemeenten hebben positief begrotingssaldo 2025

regionaal di 10 december 2024, 17.40

LEEUWARDEN - De provincie Fryslân heeft alle 18 Friese gemeenten onder het reguliere repressieve toezicht geplaatst. Dit houdt in dat alle gemeenten zonder verdere goedkeuring vooraf hun begroting 2025 kunnen uitvoeren.

"De begrotingen van de Friese gemeenten zijn voor het komende jaar structureel sluitend," aldus gedeputeerde Eke Folkerts. Dat is de belangrijkste conclusie op basis van de door de gemeenteraden in november vastgestelde begrotingen. Daarom vallen alle gemeenten onder het reguliere repressieve toezicht en zijn de begrotingen voor kennisgeving aangenomen.

Ondanks het positieve beeld over 2025 zijn er richting de toekomst wel grote zorgen. De huidige manier van financieren is door het Rijk gewijzigd. Hierdoor daalt de algemene uitkering van het Rijk aan de gemeenten fors. Daarom wordt 2026 ook wel het 'ravijnjaar' genoemd. Bij nagenoeg alle Friese gemeenten zien we dan ook dat het saldo in 2026 fors lager is dan in 2025. Het gros van de gemeenten presenteert daardoor ook tekorten in de

meerjarenraming.

De provincie blijft in, samenwerking met de gemeenten, zich inzetten voor meer middelen vanuit het Rijk om de ravijnjaren te dempen. Maar omdat extra middelen nog uitblijven, zijn veel gemeenten al begonnen met bezuinigingen of bereiden deze juist voor. In het voorjaar van 2025 zal bij de gemeentelijke kadernota's meer duidelijk worden over hoe de gemeenten hier concreet invulling aan gaan geven.