AquaZoo gaat zeeforellen opkweken voor herstel lokale biodiversiteit

tech & media di 10 december 2024, 11.04

LEEUWARDEN - AquaZoo is gestart met het opkweken van jonge zeeforellen voor het project Vissen voor Verbinding. Dit project richt zich op het verbeteren van de visstand in de Waddenzee en de omliggende wateren, wat ook een positief effect heeft op de lokale biodiversiteit.



De zeeforel is een vissoort die zowel in zoet als zout water leeft. Om zich voort te kunnen planten, moeten de forellen vanuit de zee naar rivieren en beken kunnen zwemmen om daar eitjes te leggen. Deze routes worden echter vaak geblokkeerd door menselijke infrastructuur, zoals dijken en sluizen. Het gevolg daarvan is dat de vissen dan niet verder kunnen zwemmen en de kans op voortplanting kleiner wordt.

Met het project Vissen voor Verbinding zetten diverse organisaties, waaronder de Waddenvereniging, Staatsbosbeheer en Sportvisserij Nederland, zich in om wateren opnieuw met elkaar te verbinden en de visstand te verbeteren.



AquaZoo sluit zich aan bij dit project door zeeforellen groot te gaan brengen. In het Waddengebied in AquaZoo zijn vier watertanks geïnstalleerd waarin de vissen zwemmen, gesorteerd op grootte. Deze vissen komen uit kwekerijen in Noord-Duitsland, het zijn nakomelingen van wilde zeeforellen. Het komende jaar worden ze hier verzorgd, waarna ze worden uitgezet in de natuur.