Prachtig Kerstconcert Roder Jongenskoor in Oosterkerk in Kollum

regionaal zo 8 december 2024, 21.08

KOLLUM - Het Roder Jongenskoor trad zondagavond op in de Oosterkerk in Kollum met Festival of Lessons & Carols. Het Roder Jongenskoor, opgericht in 1985, is geïnspireerd door de Engelse traditie en specialiseert zich in Anglicaanse koormuziek in de breedste zin.

Dirigent en artistiek leider van het koor is Jaap de Kok. Het koor wordt alom geprezen om zijn consequente Engelse koorstijl, niet alleen qua omvang en stembezetting, maar ook vanwege de sterke focus op de stemkwaliteit van de individuele jongens en jongemannen.

Dit concert werd georganiseerd door Maartskerkconcerten en de PKN Kollum ter ere van het 100-jarig bestaan van de Oosterkerk.

