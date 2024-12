Huis van de maand: Reitsmastrjitte 38 in Harkema

ondernemend nieuws zo 8 december 2024, 17.57

SURHUISTERVEEN - Ontdek jouw droomhuis aan de Reitsmastrjitte 38 in Harkema! Deze royale, vrijstaande woning biedt een indrukwekkende woonoppervlakte van circa 306 m2, naast circa 64 m2 aan extra ruimtes. Gebouwd in 1966, combineert dit huis traditionele bouw met moderne luxe, resulterend in een comfortabel en stijlvol thuis met een hoog energielabel.

Het is ideaal voor grootschalig wonen in een echt familiehuis. Daarnaast biedt het pand de mogelijkheid tot gebruik in zijn geheel of deels als bedrijfsruimte, winkel, eventueel in combinatie met woonruimte. Deze veelzijdigheid maakt het geschikt voor zowel privébewoning als ondernemende activiteiten, voor wie groots durft te dromen.

Geniet van de volledige isolatie en verwarming via een HR combiketel van Intergas en het extra comfort van vloerverwarming in de luxe badkamer. De recente toevoeging van 30 zonnepanelen onderstreept het energiebewuste design met een fraai C-label en de multifunctionele ruimte heeft het prachtige A+ label.

De woning verwelkomt je met een zijentree die leidt naar een hal met een toilet en trapopgang. De sfeervolle woonkamer, voorzien van een gashaard, vloeit naadloos over in de eetkamer met toegang tot de multifunctionele ruimte. De halfopen keuken, uitgerust met moderne inbouwapparatuur, biedt alle gemakken van nu.

De bijkeuken met witgoedaansluitingen en achterentree, een ruime slaapkamer van 18 m2 en een luxe badkamer met inloopdouche, ligbad, dubbele wastafel en daklicht maken het gelijkvloers compleet. Daarnaast beschikt de woning ook nog over een inpandige garage van 19m2.

Op de eerste verdieping vind je vanuit het voorhuis een overloop met toiletruimte, drie slaapkamers, bergruimte en een toegang naar de bergzolder. Het achterhuis biedt nog een royale verdieping waar zich een slaapkamer en een hobbykamer bevinden.

Tweede verdieping:

Bergzolder te bereiken door middel van een vlizotrap. De multifunctionele ruimte, momenteel ingericht als een winkel, is perfect voor diverse gebruiksmogelijkheden door de gemengde bestemming. Ideaal voor dubbele bewoning of andere bedrijfsmatige activiteiten of om geheel te betrekken bij de woonruimte.

De zorgvuldig aangelegde voor-, achter- en zijtuin bieden rust en veel privacy, terwijl de ruime parkeergelegenheid op eigen terrein praktisch gemak biedt. De locatie in Harkema is ideaal, met basisscholen, winkels en sportfaciliteiten binnen handbereik, en snelle toegang tot Leeuwarden, Drachten, en de A7. Surhuisterveen, met zijn supermarkten, zwembadcomplex, horeca en multifunctioneel centrum, ligt ook vlakbij.

Is uw nieuwsgierigheid gewekt? Maak dan een afspraak voor een bezichtiging want onze flexibele makelaars laten u deze comfortabele woning met mogelijkheden aan de Reitsmastrjitte 38 te Harkema maar wat graag zien!

Klik hier voor meer informatie over deze woning.