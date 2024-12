Vogelgriep vastgesteld in Blije: 63.000 vleeskuikens geruimd

regionaal zo 8 december 2024, 9.00

BLIJE - In Blije is vogelgriep vastgesteld op een vleeskuikenbedrijf. Om verspreiding van het virus te voorkomen, worden de ruim 63.000 kippen op de locatie geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Het is de tweede besmetting met vogelgriep op een pluimveebedrijf in Nederland dit jaar.

De vleeskuikens zijn gehuisvest in drie stallen. In de 1-kilometerzone ligt een ander pluimveebedrijf. Dit bedrijf wordt bemonsterd op de aanwezigheid van vogelgriepvirus en gedurende 14 dagen intensief gemonitord. Binnen de 3-kilometerzone liggen 2 andere pluimveebedrijven die door de NVWA worden gescreend. In de 10-kilometerzone liggen 10 pluimveebedrijven.

Vervoersverbod

In de hele 10-kilometerzone geldt per direct een vervoersverbod. Dit betekent dat er vanaf locaties met vogels in deze zone geen pluimvee en broed- en consumptie-eieren vervoerd mogen worden. Ook geldt een verbod voor de afvoer van mest van vogels en gebruikt strooisel, en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met vogels. Deze maatregelen zijn nodig om verspreiding naar andere delen van het land te voorkomen.

Traceringsonderzoek

De NVWA voert traceringsonderzoek uit naar riskante contacten. Hiermee wordt onderzocht of er producten, of pluimvee, van en naar deze locatie zijn vervoerd in de periode voorafgaand aan de melding. Indien nodig volgen aanvullende maatregelen, zoals extra bemonstering of het blokkeren van een riskant contactbedrijf. Deze maatregelen worden via de online-kanalen van het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) gemeld.

