Conifeer vliegt in brand door vuurwerk

regionaal za 7 december 2024, 22.12

OOSTERWOLDE - In Oosterwolde is zaterdag rond 21.00 uur een grote conifeer in brand gevlogen door vuurwerk. Aan de Prakkenlaan werd in de buurt van de boom vuurwerk afgestoken, waarna de boom vlam vatte.

Toen de brandweer ter plaatse kwam was het vuur net gedoofd. Maar de conifeer was al voor een groot gedeelte verbrand. De bewoners waren flink ontdaan bij het zien van de schade.

Naast de brandweer kwam ook de politie ter plaatse. Zij hebben in de buurt een aantal jongeren staande gehouden om te kijken of zij er iets mee te maken hadden.

