'Friese taal in cel mag worden beperkt om veiligheidsredenen'

regionaal za 7 december 2024, 10.34

DE WESTEREEN - Minister Judith Uitermark van Binnenlandse Zaken erkent dat Friezen in principe Fries mogen spreken, maar stelt ook dat het gebruik van andere talen dan Nederlands in detentie kan worden beperkt. Dit schrijft zij in antwoord op Kamervragen van D66 over een gedetineerde die niet in het Fries met zijn dementerende grootmoeder mocht bellen.

De zaak kwam aan het licht toen een gedetineerde uit De Westereen onder verscherpt toezicht werd geplaatst en alleen Nederlands mocht bellen met de Friestalige dementerende 'beppe'. De penitentiaire inrichting in Arnhem beschikte niet over een Fries tolk voor de verplichte monitoring van de gesprekken.

Volgens de minister is het beperken van taalgebruik in bepaalde gevallen gerechtvaardigd. "Voor gedetineerden die onder intensief toezicht staan, zoals in de Extra Beveiligde Inrichting, kan het noodzakelijk zijn dat er Nederlands wordt gesproken," schrijft Uitermark. Alleen wanneer communicatie in het Nederlands volledig onmogelijk is, wordt een tolk ingeschakeld.

De minister verwijst naar een recente uitspraak van de beroepsrechter, die oordeelde dat het weigeren van Friestalige communicatie niet onredelijk is wanneer een gedetineerde ook Nederlands spreekt. Als een gedetineerde zich niet aan de taalafspraak houdt, kan dit volgens de minister leiden tot veiligheidsrisico's, waarop de gevangenisdirecteur maatregelen kan treffen.