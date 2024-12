Auto in botsing met boom op Folgerster Loane

regionaal do 5 december 2024, 18.31

DRACHTSTERCOMPAGNIE - Een automobilist is donderdag rond 18.00 uur in botsing gekomen met een boom. De man reed over de Folgerster Loane toen het in de buurt van Drachtstercompagnie mis ging.

Het ter plaatse gekomen ambulancepersoneel heeft de bestuurder onderzocht en heeft eerste hulp verleend. De weg was tijdens de afhandeling van het ongeval in z'n geheel afgesloten. Het verkeerd werd omgeleid.

De bestuurder is uiteindelijk per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Bij het ongeval waren verder geen andere voertuigen betrokken. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is niet bekend.

FOTONIEUWS