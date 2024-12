Friese binnenhavens moeten beleid havengeld gelijktrekken

regionaal do 5 december 2024, 8.57

DRACHTEN - De Friese binnenhavens zouden een gezamenlijk beleid voor het heffen van havengelden moeten hebben. Het gaat niet alleen om de hoogte van de bedragen, maar ook op welke momenten geld wordt geïnd, bijvoorbeeld als een schipper niet direct zijn lading kan lossen.

Directeur Marian van der Aart van de afdeling Noord van belangenvereniging Koninklijke BLN-Schuttevaer pleitte voor samenwerking in de vergadering van de Ronde Tafel in Smallingerland, waarin de verhoging van de havengelden in Drachten werd besproken.

Goede voorbeelden qua tarifering zijn de havens in Rotterdam en Amsterdam, die met omliggende binnenhavens en zeehavens heldere afspraken hebben gemaakt. Schippers weten waar ze aan toe zijn. Friesland zou als provincie ook uniforme tarieven moeten nastreven, adviseerde Van der Aart. Zowel de Koninklijke BLN-Schuttevaer als belangenorganisatie Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN) willen bij de vaststelling van een eventueel nieuw beleid graag meepraten.

De wens van de Koninklijke BLN-Schuttevaer om een uniform tarief in heel Friesland te hanteren "is mij uit het hart gegrepen", reageerde wethouder Maria le Roy. Voor de vaststelling van de Drachtster haventarieven in het nieuwe jaar is ook overleg met omliggende havens geweest, vertelde ze. "We stemmen dat op elkaar af. Ons is er alles aan gelegen om marktconforme tarieven te hanteren."

Pontons

Niet iedereen is blij met de stap van Smallingerland om voortaan ook voor pontons havengeld te vragen. Het transportmiddel wordt daarmee gelijk getrokken met de binnenvaartschepen. Sterk BV zit in de haven van Drachten en gebruikt een aantal pontons. Het bedrijf is straks jaarlijks 3.500 euro kwijt, vertelde A. Reinsma, die er aan toevoegde geen moeite met het betalen van havengeld te hebben, maar zei wel benieuwd te zijn naar wat het bedrijf ervoor terugkrijgt.

Eigenaren van pontons met Drachten als thuishaven moeten straks afrekenen voor het havengebruik per jaar. Het jaartarief is gelijk aan het tarief dat wordt gehanteerd in de haven van Zwolle, die op die van Drachten lijkt. Burgemeester en wethouders vinden dat alle gebruikers van de industriehaven aan de instandhouding ervan mee moeten betalen.

"In het huidige praktijk worden pontons gebruikt als werkschepen. Ze liggen een lange tijd in de haven. Ze gaan leeg of met weinig lading de haven in of uit. Om die reden wordt het gebruik van de industriehaven door pontons momenteel niet belast. Door als heffingsgrondslag het laadvermogen van het schip te hanteren, herstellen we dat."

Meer havengeld

Met de nieuwe stap nemen de jaarlijkse inkomsten uit havengelden in Smallingerland toe. In 2022 kwam nog 29.000 euro binnen, het jaar daar op 108.000 euro. Dit jaar verwacht de gemeente 112.000 te kunnen incasseren en volgend jaar een bedrag van 165.000 euro. Het aanpassen van het beleid leidt niet tot verhoging, aldus het college.

"Bij het tarief per ton laadvermogen houden we rekening met de gemiddelde vullingsgraad van een schip respectievelijk een duwbak. Gemiddeld gezien blijven de kosten per overgeslagen ton voor de gebruikers dus gelijk."