Automobiliste botst op geparkeerde auto op Foarwei

regionaal wo 4 december 2024, 16.20

ALDWALD - Een automobiliste kwam woensdag met de schrik vrij nadat ze tegen een stilstaande bestelbus was gereden. Dat gebeurde omstreeks 15.40 uur op de Foarwei in Aldwâld.

De politie kwam met spoed ter plaatse voor de eerste hulpverlening.

De bestuurder van de bestelbus had geluk dat hij in de straat aan het 'buurten' was bij mensen thuis. Hij had het voertuig aan de kant geparkeerd.

