Man op crossbrommer vlucht weg na botsing met postbode

regionaal wo 4 december 2024, 11.56

KOOTSTERTILLE - Een man op een crossbrommer is woensdag doorgereden nadat hij in botsing kwam met een postbezorgster. De vrouw raakte gewond aan beide handen. Ze werd per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten.

Het ongeluk vond omstreeks 11.05 uur plaats op het fietspad langs De Koaten (N369) tussen Twijzel en Kootstertille. Naast een ambulance kwam ook de politie ter plaatse om de zaak te onderzoeken.

De aanrijding vond plaats kort nadat de vrouw het fietspad opreed richting de brug. Ze kwam even daarvoor uit het dorp fietsen via het Skoalpaed. Nadat ze het fietspad in zuidelijke richting opreed, kwam de crossbrommer haar tegemoet en raakte haar. Zij kwam hierbij lelijk ten val.

De crosser zelf zou via hetzelfde Skoalpaed verdwenen zijn. De politie deed nog korte zoekslag in het dorp maar de bestuurder werd vooralsnog niet aangetroffen.

