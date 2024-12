'Drachten kan wel bouwmeester gebruiken'

DRACHTEN - "Drachten kan wel een bouwmeester gebruiken, die het centrum een architectonische impuls kan geven. In het verleden zijn al veel monumentale gebouwen verdwenen. Wellicht kunnen er weer een paar nieuwe bij komen. Drachten kan dat wel gebruiken." Met die suggestie kwam het PvdA-raadslid Maarten Noordhoff dinsdag tijdens de vergadering van Het Debat in Smallingerland.

Aan zijn idee koppelde het PvdA-raadslid het voorstel om ook een cultuurprijs voor de nieuwe architectuur in te stellen. Bij zijn argumentatie kreeg hij de volle steun van Dinie Mulder van Sociaal Lokaal Smallingerland (SLS): "In het verleden zijn enorme bouwkundige blunders gemaakt. Wat dat betreft mogen burgemeester en wethouders direct wel met een voorstel komen."

Op zijn beurt opperde wethouder Robin Hartogh Heys dat hij het PvdA-idee een "interessante suggestie" vindt. Hij is niet van plan om direct met een voorstel te komen, maar wellicht gaat dat later wel gebeuren.

Gebiedsplan centrum

De plannen voor het centrum van Drachten krijgen volop de aandacht van de gemeenteraad, maar de fracties van SLS en ELP zijn bang dat ze met richting gevende plannen zich zelf vast zetten en niet meer terug kunnen als ze met de inrichting van het centrum een andere kant op willen.

Wethouder Hartogh Heijs en ook andere raadsleden hebben meerdere malen gezegd dat daar geen sprake van is. Voordat plannen worden uitgevoerd is er uitgebreid inspraak en kunnen raadsleden royaal hun zegje er over zeggen en desgewenst anders besluiten, luidt de strekking van hun betoog. SLS en ELP niet overtuigd. "Voor ons is de Centrumvisie Drachten van 2023 leidend", aldus ELP'er Yntze de Vries.

PvdA_raadslid zette de centrumplannen op de raadsagenda van disndagavond. Hij wilde duidelijkheid. Samen met de meerderheid van de raad stemde hij in met het voorstel om het Gebiedsprogramma Centrum Drachten als zogeheten richtinggevend handelingskader vast te stellen.