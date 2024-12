Hennepkweker (38) opgepakt in Drachten

regionaal di 3 december 2024, 16.40

DRACHTEN - Een 38-jarige hennepteler is dinsdag opgepakt in Drachten. Zijn kwekerij in een huis aan de Roerdompstraat in Drachten werd dinsdag opgerold.

De politie laat weten dat het ging om 32 plantjes die stonden te bloeien.