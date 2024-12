Jonge bestuurder uit Gerkesklooster (19) veroorzaakt aanrijding

LEEUWARDEN - Maar liefst vier personen raakten op 15 december vorig jaar meer of minder gewond bij een botsing op de Uterwei (N358) bij Augustinusga. De veroorzaker van de aanrijding was een 19-jarige inwoner van Gerkesklooster.

Plotselinge stuurcorrectie

De verdachte reed in de BMW van zijn vader en had nog niet heel lang zijn rijbewijs. Op de Uterwei kwam hij met beide rechterwielen in de berm terecht. Door een plotselinge stuurcorrectie kwam hij op de andere weghelft terecht, waar hij frontaal op een tegemoetkomende Audi A3 botste.

Bestuurder VW brak beide armen

Beide auto's tolden in het rond, waarna een VW Up met daarin twee vrouwen achterop de Audi botste. De inzittenden van de VW, 25 en 26 jaar en woonachtig in de gemeente Smallingerland,hadden relatief lichte verwondingen. De bestuurder van de BMW, een toen 29-jarige inwoner van de gemeente Ooststellingwerf, brak beide armen en hij had het nodige inwendige letsel.

Verdachte had gebroken rug

Op de zitting deelde hij mee dat het goed met hem gaat, hij moet nog wel een aantal operaties ondergaan. Hij koesterde geen wrok jegens de verdachte, die contact met hem heeft gezocht. De verdachte belandde ook in het ziekenhuis, hij had een gebroken rug.

Onervarenheid bestuurder BMW

De kantonrechter legde een boete op van 750 euro plus een voorwaardelijke rijontzegging van drie maanden. De straf was gelijk aan de eis van de officier van justitie. Die had eerder al opgemerkt dat het ongeval in ieder geval deels te wijten was aan de onervarenheid van de bestuurder van de BMW.