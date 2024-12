Ongewenste 'lichtshow' op laatste avond Licht op Drachten

zo 1 december 2024, 17.03

DRACHTEN - Op de laatste avond van het populaire lichtkunstfestival 'Licht op Drachten' kreeg Drachten een onbedoeld extra lichtspektakel te zien. Langs De Lange West ontstond zondagmiddag een brand in een boom, die voor een bijzondere vertoning zorgde.

De politie was als eerste ter plaatse en startte met blussen, wat resulteerde in wat omstanders omschreven als een "vuurregen" - een lichtshow die niet op het officiële programma stond.

De brandweer nam omstreeks 16.50 uur het stokje over en transformeerde de situatie vervolgens in een geïmproviseerde waterval, zij het zonder de gebruikelijke sfeerverlichting die het festival kenmerkt.

De brandende boom stond in het Thalenpark. Het was was niet onderdeel van de officiële wandelroute. Het was deze zondag de laatste dag van het Lichtfestival. Duizenden mensen hebben in de afgelopen dagen genoten van de onverwachte lichtshows in de stad.

