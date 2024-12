1 uur en 11 minuten tanken voor 1,11 euro per liter

lokaal nieuws zo 1 december 2024, 15.54

DRACHTEN - Bij het TinQ tankstation aan de Janssenlaan in Drachten was het zondag een drukte van jewelste. Een tiental automobilisten stond geduldig in de rij te wachten voor een tankbeurt tegen een prijs van slechts 1,11 euro per liter.

Precies om 14.00 uur werd de actie gestart, die slechts 1 uur, 11 minuten en 1 seconde duurde. Automobilisten konden tijdens deze periode profiteren van de lage brandstofprijs voor Euro 95, Superplus 98 en Diesel.