Man ernstig gewond na botsing tegen boom op De Wedze

regionaal zo 1 december 2024, 14.45

TWIJZEL - De bestuurder van een bestelbus raakte zondagmiddag ernstig gewond bij een ongeval op de Wedze bij Twijzel. Het ongeval vond omstreeks 14.00 uur plaats en de bestuurder botste op een boom in de bosschages langs de weg.

Zowel de politie, brandweer en twee ambulances kwamen met spoed ter plaatse voor de eerste hulpverlening. Voordat de bestuurder de boom raakte, werden nog meer bomen langs de kant van de weg geraakt.

Het slachtoffer was na de aanrijding onhandelbaar en de politie moest het ambulancepersoneel helpen om de man onder controle te houden. Hij werd daarbij geboeid.

Agenten zijn ook meegegaan naar het ziekenhuis in Groningen om de ambulance te begeleiden. Het slachtoffer, woonachtig in Twijzelerheide, had verwondingen aan zijn been.

Er bestaat een vermoeden dat de man onder invloed achter het stuur heeft gezeten. De politie heeft dat in onderzoek en de uitslag hiervan is niet bekend.

Bij het ongeval zou nog een wit bestelbusje betrokken zijn. Deze wist zijn voertuig op de weg te houden en deze bestuurder zou uiteindelijk doorgereden zijn. Een berger kwam langs om de beschadigde bestelbus af te voeren.

