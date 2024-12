Harkema-Opeinde kansloos tegen sterk Zwaagwesteinde

Klaas Dijkstra zo 1 december 2024, 12.21 sportnieuws zo 1 december 2024, 12.21

HARKEMA - Harkema-Opeinde weet weer wat verliezen is. Na een reeks van vijf duels zonder nederlaag - bekerpotjes incluis - legden de Harekieten het zaterdagmiddag af tegen Zwaagwesteinde. Op voorhand werd de expeditie richting De Westereen al als een zware missie ingeschat en die verwachting kwam ook uit. Met een 3-0 score hing een stunt geen moment in de lucht.



Kampioenskandidaat Zwaagwesteinde zoekt op het vervroegde tijdstip van twee uur direct de aanval en is zeker in de elfde minuut dicht bij de openingstreffer. Jan Eisma zet Jorrit Hansma alleen voor de Harkemaster veste. Vlak voor het doel staand tikt Hansma het leder naast de voor hem verkeerde kant van de paal.

Een minuut later is er opnieuw een schrikmoment voor de bezoekers, zij het om heel andere redenen. In een duel om de bal klapt Jan Eisma hard tegen goalie Martin Alma op. Het ziet er aanvankelijk naar uit dat Alma de strijd moet staken, een minuut of vijf later blijkt hij toch voldoende opgelapt om verder te kunnen spelen.

Na dit oponthoud breekt er een fase aan waarin de Westereenders een licht overwicht hebben, zonder tot grote kansen te komen. Rond het halfuur worden de duimschroeven aangedraaid, op steeds regelmatiger basis is het dan gevaarlijk. Jan Eisma knikt een hoekschop van Durk de Haan van dichtbij naast, Leroy Sletering vindt Martin Alma op zijn pad en Durk de Haan jakkert de bal na een afgeslagen hoekschop over de deklat.

Zowaar lijkt Harkema-Opeinde de pauze zonder kleerscheuren te gaan halen, tot het in de 42ste minuut toch misgaat. Het doelpunt van Zwaagwesteinde is verdiend, maar krijgt in gelukkige omstandigheden gestalte. Een aanval van de gastheren lijkt door Martin Alma uitstekend verijdeld te worden, tot Jorrit Hansma in de nastoot de bal voor zijn voeten krijgt en raak prikt.

Gezien de geringe aanvallende dreiging die er van de met hand en tand verdedigende groengelen uitgaat, is Zwaagwesteinde met dat doelpunt een heel eind op weg om de middag af te sluiten met een driepunter. Na de helftwisseling heeft Harkema iets meer balbezit, het is ook vaker op de vijandelijke helft te vinden, maar nog voor er enig gevaar voor het doel van keeper Wagenaar gesticht kan worden ligt de 2-0 in de touwen.

Wederom is het Jorrit Hansma die trefzeker is. Van dichtbij verzilvert hij in minuut 62 een rebound die voortkomt uit een vrije trap van Durk de Haan. De strijd is dan grotendeels gestreden, al heeft de pas ingevallen Jorryt Hoeksma halverwege het tweede bedrijf de aansluitingstreffer op zijn schoen. Oog in oog met goalie Wagenaar komt de sluitpost als winnaar uit de strijd. Hiermee plaveit Wagenaar het pad naar de 3-0, dat in de 75ste minuut wordt gelegd. Jorrit Hansma voltooit zijn hattrick als hij in twee instanties Martin Alma verschalkt. Dat de teller hierna niet verder oploopt, is mede de verdienste van diezelfde Alma. Dat de gastheren het vizier niet op scherp hebben, helpt ook een handje.

Zwaagwesteinde was simpelweg een maatje te groot voor Harkema-Opeinde. Verliezen van een tegenstander als deze, het is geen schande. Anders ligt dat volgende week als er wordt gespeeld tegen Friese Boys. De Kollumerzwaagsters zitten in hetzelfde schuitje als Harkema: een paar puntjes meer en de subtop is daar, een paar puntjes minder en het moeras der vierde klasse C dreigt. Een wedstrijd waar in beide kampen reikhalzend naar uitgekeken zal worden derhalve.