Jos gaat los: Volle vaart

column zo 1 december 2024, 11.00

De krant haalt het nauwelijks, paar dagen later praat niemand er meer over: alweer een kind doodgereden in Friesland. Zondagavond geschept bij het oversteken op de rondweg, jongentje van negen. De scholenkoepel, wat dat ook mag zijn, is 'heel verdrietig'. Dat zal vast.

Wat kan ik ermee?

Oeoeoe, Fryske minsken: al is nog niet precies bekend hoe dit nieuwste drama kon gebeuren, laten we eerlijk naar onszelf kijken, naar ons verkeersgedrag. Dan weten we best waar het gevaar zit. Er wordt veel te hard gereden!

Achter elkaar vallen hier verkeersslachtoffers. Wandelaars, spelende kinderen, overstekende fietsers, om de haverklap belanden auto's in de vaart of hun bestuurders, stuk in de kraag, klappen tegen een boom. Over de kop, of tegen een geparkeerde auto. Bekijk je WâldNet dagelijks, dan weet je: geen dag zonder akelige ongelukken.

Zelfs bij die plotselinge sneeuw van vorige week: we blijven maar jakkeren, plankgas over modderige landweggetjes.

Op de provinciale weg inhalen over de dubbele streep. Of het de gewoonste zaak is. Toch geen politietoezicht. Dus vooruit maar.

Bij mij in de straat is het dertig, zoals in vrijwel elke Friese woonbuurt. Dertig is norm. Ze rijden er gerust honderddertig! En als je toevallig voor ze rijdt en je houdt je aan de voorgeschreven snelheid - al was het maar omdat spelende kinderen elk moment achter hun bal aan kunnen rennen - dan gaan ze pal achter je rijden, groot licht aan, zo van: schiet eens 'n beetje op! Want wij hebben haast. Wij, ja. Opzij jij, wij moeten er voorbij!

Achterlijk gedrag. Of rare frustraties? Waarom zo boos? Op wie? De politie beweert dat er in Friesland volop wordt gecontroleerd op snelheid. Maar waar dan? Ik zie alleen verkeersagenten als het te laat is.

Begrijp me goed: andermans aso-gedrag verwijt ik niet de politie. Want die is er niet. Maar iedereen weet dat zodra toezicht en controle ontbreken er geen houden meer aan is...soms zelf geen weg terug meer.

Taxibusje vol schoolkinderen, de chauffeur zit onderweg te bellen, een hand aan het stuur! Gezicht erbij van: is er soms wat? Lekker voorbeeldig! Zeg maar niks, want dan wordt het nog jouw fout. Dan had je maar niks moeten zeggen...

Al de hele week denk ik aan dat jochie van negen. Aan z'n ouders, aan z'n klas ook. Rillingen. Ook moet ik denken aan dat veelbelovende meisje, arts in opleiding, dat onlangs bij het oversteken werd doodgereden. Weer zo'n dwaas die met raketsnelheid naderde, eveneens in Sneek. Drie weken later werd hij al weer op de buurtkermis gespot.

Hoezo inkeer?

Vrachtwagen, deze week tussen Holwerd en Dokkum. En maar duwen, halve meter achter me, wil mij voorbij. Ik rijd al tachtig, harder mag niet. Regen bovendien. Steeds vaker kijk ik: welk bedrijf is dat? Dan bel ik, of ik schrijf met de directie. Is het bij uw firma gewoonte om andere weggebruikers in gevaar te brengen?

Ik ben geen verrader. Maar om nou aldoor verraden te worden?