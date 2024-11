Verliezend Libertas moet nog vol aan de bak

Jouke Dantuma za 30 november 2024, 11.31

DAMWALD - Het is razend spannend in de top van de eredivisie. Zeven teams strijden om een plek bij de eerste vijf. Libertas moest het opnemen tegen ZVG Cagemax uit Gorinchem. Een remise was voldoende om na de winterstop in de winnaarspoule verder te strijden om het kampioenschap van Nederland.

Met een 2-0 voorsprong leek er geen vuiltje aan de lucht, maar uiteindelijk dropen de pupillen van coach Symen Abe Hoekstra met de staart tussen de benen af. Door de 3-2 nederlaag moet Libertas volgende week in Damwâld winnen van landskampioen OS Lusitanos. Bij een gelijkspel is men afhankelijk van andere uitslagen.

Libertas begon slecht aan de wedstrijd. De absolute uitblinkster aan ZVG-zijde, Marloes Blom, kreeg direct drie grote kansen, maar liet deze onbenut. Daarna volgden enkele plaagstootjes van de Friezinnen, die wel meer grip kregen op de wedstrijd. Dit leidde tot een verdiende voorsprong door een doelpunt van Silke van der Wal.

Een minuut later had Mariska Bosma de 0-2 op haar sloffen. Laura Hummel redde vervolgens toen Noël Elands voor haar opdook. Libertas onderstreepte het veldoverwicht met de 0-2 van Linda Bosma op aangeven van Esther Dekker. Het antwoord van ZVG volgde nog voor rust: international Alyssa Dijkstra kreeg de bal uit een worstelgevecht op het middenveld plots voor haar voeten en verraste keepster Laura Hummel in de korte hoek.

In de tweede helft was er een wisseling van de wacht bij het doel van ZVG. Bianca Troost verving Angél Verschoor en liet zich direct gelden met een verre uitworp die door Alyssa Dijkstra tegen de lat werd gekopt. Nadat Sam Bosma de kans op 1-3 liet liggen, werd Libertas fysiek overklast door ZVG.

Esther Lakerveld profiteerde optimaal van de geboden ruimte en scoorde de gelijkmaker. Libertas raakte nu helemaal het spoor bijster. Noël Elands zette ZVG, op aangeven van Marloes Blom, op een verdiende voorsprong. Daarbij kon zij voor de zoveelste keer ongehinderd het veld oversteken.

Door keepster Laura Hummel op te offeren voor een veldspeelster probeerde Libertas nog een gelijkspel af te dwingen. Dit leidde in de slotminuut tot een spervuur van ballen op Bianca Troost, maar de goalie van ZVG bleef heer en meester in haar eigen doelgebied.