Voorlopige gunning aan het ontwerpteam voor de ver- en nieuwbouw gemeentehuis Dokkum bekend

lokaal nieuws vr 29 november 2024, 16.25

DOKKUM - De gemeente Noardeast-Fryslân heeft de aanbesteding van het ontwerpteam voor de ver- en nieuwbouw van het gemeentehuis in Dokkum voorlopig gegund aan het ontwerpteam onder leiding van INBO Architecten. Het ontwerpteam bestaat verder uit J.O.N.G. Architecten, INNAX, Ingenieursbureau Meijer & Joustra BV en De Groene Jongens.

Na het ontstaan van de nieuwe gemeente in 2019 vond Noardeast-Fryslân het nodig om de kantoorgebouwen een upgrade te geven. Het bestuur, de raad en het ambtelijk apparaat zijn toen gehuisvest in het centrum van Dokkum. Het historische stadhuis aan de Zijl blijft hier een belangrijk onderdeel van. Aanpassingen aan de gebouwen werden noodzakelijk om te voldoen aan de moderne eisen op het gebied van duurzaamheid en hybride werken.

In 2023 is de eerste fase afgerond met de revitalisatie van het pand aan de Koningstraat 13. Nu volgen de andere gebouwen, waarin o.a. de raadzaal en het vergadercentrum zijn ondergebracht.

Planning en verdere stappen

Met de voorlopige gunning van het ontwerpteam wordt nu een raadsvoorstel uitgewerkt. Hierin staan de gevolgen van deze keuze. Het raadsvoorstel wordt op 6 februari 2025 in de raad besproken. Op 13 februari 2025 volgen het definitieve besluit en de gunning. De gemeente verwacht in het tweede kwartaal van 2026 te kunnen beginnen met de nieuwbouw. Daarna volgt in 2027 het onderhoud van het stadhuis, dat de status van rijksmonument heeft.

Een mooi, maar zeker ook uniek meerjarenproject, vindt wethouder Bert Koonstra: "It proses is tige kompleks en freget de grutste soarchfâldigens. Dat binne we oan ús bestjoerders en ynwenners ferskuldige. Ik tink dat wy hiel tefreden wêze meie dat wy dizze earste mylpeal berikt hawwe. It wurd is no oan de gemeenteried."

Meer informatie over de plannen en uitvoeringsdetails zijn te vinden op de website van de gemeente: www.noardeast-fryslan.nl/centrale-huisvesting