Provincie wijst extra onderzoek Sonac Burgum af

regionaal vr 29 november 2024, 10.34

BURGUM - De provincie Fryslân ziet geen reden voor extra onderzoek naar de uitstoot bij Sonac in Sumar. Dit blijkt uit antwoorden op schriftelijke vragen van de FNP-fractie in de gemeenteraad van Tytsjerksteradiel.

De FNP vroeg het college van B&W om opheldering over de uitvoering van een eerder aangenomen motie. In die motie werd het college opgeroepen om met de provincie in gesprek te gaan over extra onderzoek bij Sonac vanwege zorgen over geur en uitstoot.

Bedrijf laat controles uitvoeren

Wethouder Berber van Zandbergen heeft hierover gesproken met gedeputeerde Matthijs de Vries, maar de provincie houdt voet bij stuk. Volgens de provincie wordt Sonac al voldoende gecontroleerd. Het bedrijf moet regelmatig metingen laten uitvoeren door onafhankelijke bureaus. Deze metingen worden gecontroleerd door de FUMO (milieudienst) en het Wetterskip.

Uit een recent geuronderzoek in 2023 blijkt volgens de FUMO dat Sonac aan alle regels voldoet. Ook zijn er geen overtredingen gevonden bij andere controles. De provincie en de gemeente spreken verder niet over de tientallen geurklachten die deze zomer binnen kwamen bij de milieu-alarmlijn vanwege stankoverlast van de fabriek.

Gemeente wil zelf geen onderzoek doen

De gemeente mag zelf extra onderzoek laten doen als ze dat wil, maar ziet daar vanaf. "It wurdt foar ús as gemeente hiel lestich om sa'n undersyk út te fieren, omdat wy gjin foech hawwe en ek net neffens de útkomsten handelje kinne." schrijft het college van B&W in antwoord op de vragen van de FNP.

