Bezoek ANNO wethouders en gedeputeerde aan de Feansterhof

Achtkarspelen vr 29 november 2024, 10.27 lokaal nieuws vr 29 november 2024, 10.27

SURHUISTERVEEN - Gedeputeerde Abel Kooistra en ANNO Wonen wethouders Lea van der Tuin (Achtkarspelen), Berber van Zandbergen (Tytsjerksteradiel), Bert Koonstra (Noardeast-Fryslân) en Gerben Wiersma (Dantumadiel) hebben donderdag een bezoek gebracht aan de Feansterhof in Surhuisterveen. Bouwer Reitsma Bouw gaf een rondleiding.

In maart 2024 is gestart met de bouw van de Feansterhof. Afgelopen week zijn de woningen opgeleverd en de eerste bewoners waren al druk aan het verhuizen. In het kader van de regionale Woondeals kwam gedeputeerde Kooistra langs voor een bezoek aan de regio. Dit gaf de gelegenheid om de provincie te laten zien waar in de regio aan wordt gewerkt.

"We zijn trots op dit project. Het is een voorbeeld voor Fryslân." Zegt Jan Johan de Vries, directeur van Reitsma Bouw. "Om zo'n project te realiseren, heb je lef nodig" vult Johannes Nijboer, uitvoerder van dit project aan. Wethouder Lea van der Tuin is het daarmee eens. "Deze regio heeft ambitie en toont lef. Wij zijn trots dat we dit project hebben kunnen faciliteren." Ook gedeputeerde Abel Kooistra noemt het een mooi en waardevol project.

De Feansterhof bestaat uit 25 levensloopbestendige woningen. Stichting Knarrenhof heeft de woningen ontwikkeld. Reitsma Bouw heeft de woningen gerealiseerd. Alle woningen zijn inmiddels verkocht.

