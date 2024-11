Overleden man aangetroffen in water langs fietspad

DRACHTEN - In het water langs een schelpenpaadje in Drachten is donderdagmiddag een overleden man aangetroffen. Een voorbijganger zag iemand in het water liggen en alarmeerde de hulpdiensten.

Twee ambulances, de brandweer en de politie kwamen met spoed ter plaatse. Toen ze de man uit het water hadden gehaald bleek het helaas al te laat. Het is niet bekend hoe lang de man er al lag.

De politie is een onderzoek gestart naar de toedracht en achtergrond van het overlijden. Daardoor is het schelpenpad langs de Oprijlaan tijdelijk afgesloten.

