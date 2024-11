Acht nieuwe starterswoningen in Boornbergum

lokaal nieuws do 28 november 2024, 16.29

BOORNBERGUM - De verkoop van acht starterswoningen in Boornbergum is gestart. Wethouder Robin Hartogh Heys van de Lier en Edwin Visser (directeur van Bouwbedrijf Visser) onthulden donderdagmiddag het bouwbord aan de Titelroas in Boornbergum. Bouwbedrijf Visser uit Dokkum bouwt op deze plek acht starterswoningen.

Jongeren in de dorpen behouden

De inwoners van Boornbergum en omstreken zijn op 20 november geïnformeerd tijdens een informatiemarkt. Zij kregen die avond als eerste de kans om een woning aan de Titelroas te kopen. Inmiddels hebben zich al een aantal belangstellenden gemeld bij de makelaar.

Wethouder Robin Hartogh Heys van de Lier zegt hierover: "We willen graag jongeren en starters op de woningmarkt in de dorpen behouden. Met dit project, het bouwen van betaalbare starterswoningen, willen we daaraan bijdragen."

Planning

Zodra het bouwbedrijf de vergunningen rond heeft, kan worden gestart met de bouwwerkzaamheden. Verwacht wordt dat dit in het voorjaar van 2025 is, afhankelijk van de verkoop van de woningen. Bouwbedrijf Visser verwacht dan binnen een jaar de woningen te kunnen opleveren. De woningen worden verkocht via Makelaardij Friesland.