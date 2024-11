Scholier uit Leeuwarden verdacht van verspreiden online schoolbedreiging

do 28 november 2024

LEEUWARDEN - De politie heeft woensdag een minderjarige jongen uit Leeuwarden aangehouden voor het verspreiden van berichten op social media waarin hij dreigementen uitte naar twee scholen in Leeuwarden. Het ging om de scholen Aeres en Gomarus.

Nadat de politie op de hoogte was gesteld van het bericht werd gelijk een onderzoek ingesteld. Dat leidde uiteindelijk tot de minderjarige jongen uit Leeuwarden. Hij is aangehouden en wordt nader gehoord.

In het bericht dat woensdag 27 november rondging, werd opgeroepen om te gaan schieten bij diverse scholen in Leeuwarden. De politie nam de berichten serieus en zette alles op alles om te achterhalen waar het bericht vandaan kwam en wie het bericht geplaatst had.

Verspreiden van dit soort berichten strafbaar

De politie en het Openbaar Ministerie nemen dit soort bedreigingen zwaar op. Voor het verspreiden van dit soort berichten op social media kunnen verschillende straffen worden opgelegd, zoals een flinke geldboete, een taakstraf of zelfs een celstraf.

Niet delen, wel melden

Kom je zo’n bericht tegen op internet of social media? Deel dit soort online dreigementen dan niet, maar laat het de politie weten. Bel 0900-8844 of meld anoniem via Meld Misdaad Anoniem op telefoonnummer 0800-7000.