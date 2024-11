Meerdere omgevallen bomen op / langs snelweg A7

regionaal wo 27 november 2024, 22.17

TERWISPEL - De brandweer van Beetsterzwaag was woensdagavond druk met omgevallen bomen. Langs de snelweg A7 waren diverse bomen door de harde wind omgevallen.

De bomen lagen over de vangrails of versperden de vlucht- of rijstrook. Ook op de oprit van Terwispel in de richting van Drachten lagen de takken versperd over de weg.

De brandweer heeft de omgevallen bomen en takken verwijderd.