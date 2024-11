Storm: boom valt op auto op Rijksstraatweg

NOARDBURGUM - Een automobilist raakte woensdagavond lichtgewond door een omgevallen boom. Hij reed op dat moment over de Rijksstraatweg (N355) bij Noardburgum.

De boom waaide om tijdens het hoogtepunt van de storm Conall in Friesland. De brandweer werd om 21.32 uur opgeroepen voor het ongeval. Ook een ambulance en de politie kwamen ter plaatse.

In de auto zat een jongeman die na het ongeval last had van zijn hoofd. De boom viel op het dak van zijn auto. Op nagenoeg hetzelfde moment zorgde een rukwind ook voor de val van een andere boom.

Als gevolg van het incident is de N355 enige tijd afgesloten geweest voor het doorgaande verkeer. Het slachtoffer is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

