Nieuwe historische brug moet noordelijke entree Dokkum allure geven

Auke Iedema wo 27 november 2024, 12.46 regionaal wo 27 november 2024, 12.46

DOKKUM - De gemeente Noardeast-Fryslân gaat de Aalsumerpoortbrug in Dokkum vervangen door een nieuw exemplaar met een historisch karakter. De brug, die een belangrijkste toegangspoort vormt naar het kernwinkelgebied, krijgt drie gemetselde bogen met klassieke lantaarnpalen.

Het project kost negen maanden en start eind 2025.

De vernieuwing van de brug is onderdeel van een breder programma om de waterrecreatie rond Dokkum te stimuleren. Met een verhoging naar twee meter kunnen meer boten de noordelijke stadsgrachten bereiken. Uit een proefopstelling bleek eerder dit jaar dat de verhoogde helling geen probleem vormt voor weggebruikers. Ook komen er bredere stroken voor voetgangers aan weerszijden van het wegdek.

"De nije brêge set in plus op Dokkum, foar ynwenners, besikers en ûndernimmers," zegt wethouder Pieter Braaksma. "It fersterket it histoaryske karakter dêr't wy sa grutsk op wêze meie." Het ontwerp kwam tot stand in samenwerking tussen Royal Haskoning DHV, Adema Architecten en de gemeente, die zich lieten inspireren door het historische uiterlijk van de brug.

Het project wordt mede gefinancierd door de provincie Fryslân en het Waddenfonds.