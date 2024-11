Vistival Wierum schenkt 3500 euro aan Stichting Prins Max

WIERUM - De organisatie van Vistival Wierum overhandigde zaterdag een cheque ter waarde van 3500 euro aan Stichting Prins Max. Dit bedrag wordt gebruikt voor de realisatie van een buitenspeeltuin bij de kinderafdeling van het Medisch Centrum Leeuwarden.

Vistival Wierum vond plaats op 12 juli; een prachtige kaatspartij met heerlijke gebakken vis en bovenal, veel gezelligheid. Traditiegetrouw wordt de opbrengst van het evenement aan een goed doel geschonken en dit jaar viel de keuze op Stichting Prins Max.

Elk kind dat zich in het ziekenhuis bevindt, bewandelt zijn eigen leeuwenpad. Hoe hobbelig, steil of rumoerig die tocht ook mag zijn, voor elk kind is zijn of haar pad spannend. Stichting Prins Max zet zich in om angst en stress te verminderen bij kinderen en hun gezinnen die opgenomen zijn op de kinderafdeling.

Meer informatie over de stichting vind je op www.stichtingprinsmax.nl