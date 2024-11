12.5 jaar HJV Autoservice in Surhuisterveen

ondernemend nieuws ma 25 november 2024, 20.10

SURHUISTERVEEN - Al 12,5 jaar staat Herre-Jaap Veenstra, oprichter en eigenaar van HJV Autoservice, klaar om klanten te voorzien in de mobiliteit van personen en bedrijfsauto's. Wat ooit begon als een droom om een eigen autobedrijf te starten, is uitgegroeid tot een bekend adres voor onderhoud, reparatie, APK, in en verkoop.

HJV Autoservice heeft zich ontwikkeld tot een vertrouwd bedrijf met een hecht team en trouwe klanten. Samen met zijn teamleden Dennis en Chris zorgt Herre-Jaap ervoor dat elke auto in topconditie weer de weg op kan.

Of het nu gaat om een onderhoudsbeurt of een complexe reparatie, bij HJV Autoservice staat kwaliteit en persoonlijke aandacht voorop. De drie werken als een goed geoliede machine, elk met hun eigen expertise, maar altijd met dezelfde toewijding en passie voor auto's.

Achter de schermen is Herre-Jaap's vrouw Aukje al meer dan tien jaar actief als administratief medewerkster, en hoewel zij niet in de werkplaats staat, is haar werk essentieel voor het bedrijf.

Met een duidelijke visie en een klantgerichte aanpak heeft Herre-Jaap zijn droom waargemaakt. De jaren zijn voorbijgevlogen, en met hun servicegerichtheid en inzet kijkt het team van HJV Autoservice vol vertrouwen naar de toekomst. Op naar de volgende 12,5 jaar!

Website: www.hjv-autoservice.nl

Adres

Rooilijn 11

9231 DZ Surhuisterveen