Fietsster (32) mishandeld op de Raai

lokaal nieuws ma 25 november 2024, 11.18

DRACHTEN - Een 32-jarige vrouw uit Drachten is zondagavond mishandeld door een man. Het slachtoffer fietste op dat moment over de Raai in haar woonplaats.

De politie werd gealarmeerd en aanvankelijk dacht men dat het ging om een beroving. Later werd duidelijk dat het een mishandeling betrof.

Een 24-jarige man uit Drachten is korte tijd later door de politie aangehouden op verdenking van deze mishandeling. De zaak is in onderzoek.

De verdachte is zondagavond overgebracht naar het cellencomplex in Leeuwarden.