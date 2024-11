Vlammen slaan uit het dak bij grote brand in WÃ¢lterswÃ¢ld

Vlammen slaan uit het dak bij grote brand in Wâlterswâld

regionaal ma 25 november 2024, 6.55

WALTERSWALD - In een bedrijfsloods aan de Broekloane in Wâlterswâld is maandag een grote brand uitgebroken. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen al uit het dak.

Het gaat om een brand bij composteringsbedrijf Agricompost BV. In de loods ligt mest en stro opgeslagen waar vermoedelijk broei in is ontstaan. Er komt veel rook vrij bij de brand. Volgens de brandweer was de brand korte tijd uitslaand.

De eerste melding kwam om 05.49 uur binnen bij de brandweer. De brandweer van Damwald, De Westereen, Burgum en Dokkum zijn ingezet voor de bestrijding van de brand.

Vanwege waterwinning en de kans op overslag naar andere gebouwen werd er vrijwel direct opgeschaald naar grote brand.

Onder controle

De brand was net voor 07.30 uur onder controle. Met behulp van een shovel wordt de loods leeggehaald om de stro-/mestbult af te blussen. Vanwege de brand is de Broekloane en Miedloane afgesloten voor het verkeer.

Eerder ook al brand

Het bedrijf heeft eerder al te maken gehad met brand. In 2022 moest er ongeveer 2000 ton mest en stro worden verplaatst om bij de brandhaard te kunnen komen.

FOTONIEUWS