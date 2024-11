Broekster Boys niet in de problemen tegen SC Stiens

sportnieuws zo 24 november 2024, 18.17

DAMWALD - Menig ploeg vreest de uitwedstrijden tegen Broekster Boys. Op het hoofdveld spookt het altijd maar door de barre weersomstandigheden moest er uitgeweken worden naar het kunstveld. Dat Broekster Boys daar inmiddels ook prima uit de voeten kan bewees het maar weer eens voor ruim 262 supporters tegen SC Stiens.

Broekster Boys kende een uitstekende start. Binnen een paar minuten stond de ploeg al op voorsprong. De vrije trap van Jan Tijtsma werd bij de 2e paal keurig door Klaas vd Meulen terug in het doelgebied gebracht waar Piet Wessel de uitgespeelde keeper simpel kon passeren. Het was alweer zijn 150e competitiedoelpunt.

Niet veel later scoorde Vincent Hoekstra maar tot zijn frustratie werd de snelle 2-0 afgekeurd. Stiens was dicht bij de aansluittreffer met een schot net voorlangs. Na een half uur spelen was een prachtig omschakelmoment de inleiding voor de 2-0.

De bal ging snel van voet naar voet en in no time was de hele defensie van Stiens zoek gespeeld. De kopbal werd nog in een uiterste poging tot corners verwerk. Deze corner was Zunneberg te machtig en Piet Wessel Dijkstra verdubbelde daarmee de voorsprong.

Direct na rust leek Steins de genadeklap te krijgen maar de bal van Vincent Hoekstra schuurde de buitenkant van de paal. Daarmee bleef Stiens lang in de wedstrijd want bij 3-0 was het geloof er wel uit geweest. Stiens kreeg mogelijkheden maar daar stond dan altijd weer Riemer Hoekstra. Geen onbekende want Hoekstra kwam een jaartje uit voor SC Stiens.

De vrijgekomen plek onder de lat bij Broekster Boys was voor de keeper aanleiding om na een jaar terug te keren en hij heeft dit seizoen al laten zien dat dit voor hem een goede keuze is geweest. Met prima reddingen (en 1x het geluk van de lat) hield hij de nul en bleef het lang spannend want Broekster Boys verzuimde de wedstrijd op slot te gooien. Vincent Hoekstra deed het uiteindelijk wel. De steekbal van Riemer Doornbos werd met een prachtige lob afgemaakt en daarmee was de wedstrijd gespeeld. De keurige 3-0 overwinning was direct de grootste nederlaag van Stiens dit seizoen.

Broekster Boys blijft daarmee in de top meedraaien. Volgende week speelt Broekster Boys de uitwedstrijdstrijd tegen WVV in Winschoten. Deze strijd kent nog geen geschiedenis want de ploegen speelden (voor zover bekend) nooit eerder tegen elkaar. De wedstrijd in Winschoten kent voor de supporters een lastige aanvangstijd van 18.00 uur. Dus zet de gehaktballen maar klaar in de kantine!

