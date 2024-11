vv Kollum verspeelt 2 punten tegen vv Drachten

Bauke Schat zo 24 november 2024, 18.13 sportnieuws zo 24 november 2024, 18.13

KOLLUM - Omdat er zaterdag 23 november 2024 in Drachten niet gevoetbald kon worden werd de wedstrijd vv Drachten-vv Kollum op het kunstgras van sportpark Baensein gespeeld. Beide ploegen zaten niet te wachten op een vrije zaterdag en dus werd er 's middags om 15.00 uur in Kollum afgetrapt.

Vv Kollum lijkt zo langzamerhand een abonnement te hebben genomen op een zeer snelle achterstand, en ondanks alle waarschuwingen vooraf leek het ook tegen vv Drachten binnen twee minuten 0-1 te worden. Maar Marcel Kempenaar is 1 op 1 moeilijk te verslaan en kende zijn beste moment van de wedstrijd. Vv Kollum kon opgelucht ademhalen.

De volgende 20 minuten was de wedstrijd redelijk in evenwicht. Een schot van Thieme Brandsma ging via de lat over en een vrije trap hoek 16-meter gebied had een beter lot verdiend. In de 29e minuut uit het niks een goal voor vv Drachten. Sinterklaas is in het land en dat was te merken. Het was een regelrecht kadootje. Door een misverstand tussen keeper en achterhoede-speler werd de bal in de voeten van de Drachten-spits gespeeld, en die pakte dit kadootje keurig uit! Het werd er een rommelige wedstrijd van.

Twee ploegen die veel energie leverden, een vv Drachten dat wellicht iets verzorgder voetbalde en vv Kollum die de kluts zichtbaar even kwijt was. Uiteindelijk herpakte vv Kollum zich en liet de ploeg zien over voldoende kwaliteiten te beschikken om het tij nog te keren.

In de 35e minuut was het Sil Koster die de bal in het strafschopgebied kreeg aangespeeld en vervolgens beheerst afrondde. Een terechte gelijke stand op dat moment en hét moment om door te drukken.

Maar Sinterklaas was in Kollum blijven hangen, en een minuut na de gelijkmaker stond Kollum al weer met 1-2 achter door communicatie-fouten achterin. Weer een teleurstelling en weer moest vv Kollum alles op alles zetten om toch een goed resultaat te halen. Gelukkig was de keeper van vv Drachten sportief. Waar vv Kollum 2 kadootjes weggaf deed hij ééntje terug. De vrije trap in de blessuretijd van de 1e helft van Max de Jong (van grote afstand) viel onaangeroerd tegen de touwen. Een prima moment om te scoren en nog alle kasn om 3 punten te halen in de tweede helft.

Die tweede helft begon veelbelovend toen een mooie aanval over de linkerflank net niet afgerond kon worden. En dan toch in de 54e minuut weer een kadootje weggeven door van achteruit fout in te spelen, balverlies te lijden en weer op achterstand te raken.

Het moet gezegd dat ondanks de blunders die werden gemaakt en de nieuwe achterstand de ploeg van Jan Mulder wel keihard bleef werken. Dat hard werken loont bleek in de 76e minuut toen Luuk Piersma een prima voorzet van de goed ingevallen Piter Voersma keihard de 3-3 binnenschoot.

Kollum werd gevaarlijker en leek de wedstrijd naar zich toe te trekken. Een Drachten-speler moest met een rode kaart vertrekken na een te onbesuisde tackle. Met een mannetje meer leek het toch de goede kant op te vallen, en helemaal toen Thieme Brandsma in de 79e minuut een vrije trap tot een doelpunt promoveerde.

Met een 4-3 voorsprong en met 11 tegen 10 zou je zeggen dat je de punten thuis kan houden. Maar vv Drachten gaf niet op en bleef geloven in een puntje of meer. Toch was het niet de werklust van de Drachten-spelers, maar weer een foutenfestijn aan Kollum-zijde wat ervoor zorgde dat vv Drachten uiteindelijk loon naar werken kreeg. Een vrije trap van zo'n 20 meter werd onhoudbaar in de kruising geschopt. De 4-4 was ook de eindstand. Vv Drachten was blij met een punt, vv Kollum was gefrustreerd door het verlies van twee punten.

Volgende week een mooie derby tegen sc Kootstertille. Weer in Kollum, en aanvang van de wedstrijd is 14.00 uur. Hopelijk gooit vv Kollum alle schroom van zich af en belonen ze het trouwe publiek met een prachtige wedstrijd.