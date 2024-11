Buitenpost speelt gelijk bij koploper PKC '83

Pier Schotanus zo 24 november 2024, 12.51 sportnieuws zo 24 november 2024, 12.51

BUITENPOST - Een beter moment om de koploper uit de 1e klasse H te treffen was er niet voor VV Buitenpost. Met het vertrouwen uit zes overwinningen op rij reisde de ploeg van Kevin Waalderbos zaterdag af naar De Kring in Groningen. Na een mindere eerste helft en een geweldige tweede, eindigde de wedstrijd in 2-2.

Buiten de lijnen liggen nog kleine bergjes ijs, maar binnen de lijnen is het kunstgrasveld - ondanks het winterse weer van eerder deze week - in prima conditie. Bernd Douma, die vorige week uitviel tegen Drachtster Boys, staat weer in de basis bij de Blauwkes. Hij neemt de plek in van Noureddine Boutzamar, die afgelopen dinsdag geblesseerd raakte in de gewonnen bekerwedstrijd tegen FC Burgum. Bij de thuisploeg begint ex-Blauwke Rob Schokker in de basis. Simon Schreiber, ook al een oud-Buitenposter, zat de hele wedstrijd op de bank bij de Groningers.

De mannen van PKC'83 laten vooral in de eerste helft zien waarom ze bovenaan staan. Er wordt scherp verdedigd en voor het doel van Kevin van der Meulen is het al snel gevaarlijk. In de vierde minuut ranselt de sluitpost een bal uit de kruising. Na een halfuur komt de thuisploeg op voorsprong via Rob Schokker, met (natuurlijk) een prachtige kopbal.

Even later haalt Ron Janzen de bal van de lijn na een snelle aanval van PKC. Vlak voor rust wordt Buitenpost gevaarlijk met een vrije trap van Roan van der Weij. De hoekschop die daarop volgt, leidt tot balverlies en een counter. Omar Kavak verzilvert het buitenkansje en zet zijn ploeg op 2-0.

Compleet ander beeld en ontlading

De warme kantine van PKC is nog niet volledig leeggestroomd of Buitenpost heeft de aansluitingstreffer gemaakt. Deze wordt afgekeurd wegens buitenspel voor David Albert Villalta, maar het is twijfelachtig of hij de voorzet wel aanraakte. Buitenpost blijft aandringen en wordt daar in de 67e minuut voor beloond. David Albert Villalta speelt Rik Weening aan in het strafschopgebied, die aanneemt tussen twee verdedigers en binnenschiet.

Het wordt kouder en kouder in Groningen en de tijd begint te dringen. Joran Olijve en Willem de Boer komen binnen de lijnen. Gerbrand Waaksma vond ondertussen het net, maar ook zijn doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel.

In de 84e minuut is de ontlading groot bij de vele aanwezige Buitenposters als het schot van Joran Olijve - ondanks een handje van de keeper - binnenrolt. Gerbrand Waaksma controleert een voorzet van David Albert Villalta en legt klaar voor Olijve, die de gelijkmaker in de verre hoek schiet. Ook bij de spelers is er vreugde: de gewisselde Bernd Douma rent in winterjas het halve veld over.

"Geweldig dat er zoveel Buitenposters waren, dat steunt de ploeg echt", zegt Buitenpost-trainer Kevin Waalderbos na afloop. Hij zag dat zijn elftal de zaken een stuk beter op orde had in de tweede helft. "Eerst kwamen we te weinig in de duels en waren we te afwachtend. Ook aan de bal waren we slordig. Dat ging in de tweede helft een stuk beter, waardoor we PKC konden terugdringen. We hebben veel kansen gecreëerd en maakten uiteindelijk de terechte gelijkmaker. Hopelijk is er volgende week tegen Be Quick 1887 net zoveel support als vandaag!", aldus Waalderbos. Volgende week begint de wedstrijd om 14:00 op Sportpark De Swadde.

Na afloop was het nog lang gezellig in de sfeervolle kantine van PKC'83, waar ook veel Buitenposters uren bleven feestvieren.

Opstelling Buitenpost: Kevin van der Meulen (C), Wim de Vries, Bernd Douma (78. Willem de Boer), Ron Janzen, Youri Sletering (68. Joran Olijve), David Albert Villalta, Edwin Schaafsma, David Kazimier, Rik Weening, Roan van der Weij, Gerbrand Waaksma

Scoreverloop: 1-0 (31. Rob Schokker), 2-0 (42. Omar Kavak), 2-1 (67. Rik Weening), 2-2 (84. Joran Olijve)