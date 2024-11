Anjum kan niet voor een surprise zorgen tegen Zwaagwesteinde

sportnieuws zo 24 november 2024, 10.02

DE WESTEREEN - Zaterdagmiddag stond de klassieker tussen Anjum en Zwaagwesteinde op het programma. Al vele decennia staan beide teams regelmatig tegen elkaar in het strijdperk. Van strijd is altijd sprake. Van een bloedeloze 0-0 eindstand nooit.

De laatste 0-0 stond immers in het seizoen 1988-1989 op het wedstrijdformulier. In de 31 wedstrijden die volgden was er telkens een winnaar. Op een goed bespeelbaar Kolkenfjild te Anjum was dat zaterdag niet anders. Na 90 minuten en na een sportieve strijd gingen de gasten verdiend met een 1-5 overwinning huiswaarts.

Flitsend

De Readsjes , overigens in het zwart spelend, gingen flitsend van start. De klok op het scorebord had nauwelijks de vijf aangetikt of de eerste treffer werd al aangetekend. En het was een hele mooie. Jan Eisma speelde zich na een prachtig steekballetje prachtig vrij aan de linkerkant. Een haarfijne voorzet volgde van zijn sterke linkervoet.

Als een "duvel uit een doosje" dook spits Jorrit Hansma bij de eerste paal op om vervolgens de Anjum verdediging en keeper van Dijk het trieste nakijken te laten ervaren. Even later stond Anjum sluitpost Lieuwe van Dijk aan de grond genageld. Een schot van afstand van Wybe van Wieren spatte pardoes uiteen op het aluminium. Anjum kwam met de schrik vrij.

Vrije trappen

Na deze openingsfase deed ook de thuisclub van zich spreken. Met name de vrije trappen zetten alle seinen op rood in de Zwaagwesteinde verdediging. Gevaarlijk werd het zeker. De betrouwbare goalie Roelof van der Ploeg gaf echter geen krimp, en wist elke keer een passend antwoord te geven. Het bleef lang 0-1.

Het leek er op dat dit ook de ruststand zou worden. Helaas voor de withemden kwamen zij bedrogen uit op het moment dat Wybe van Wieren uit een corner de bal in het doel kopte net voor de grijpgrage handen van de Anjum keeper.

Anjum op zoek naar de aansluitingstreffer, wedstrijd werd echter in het slot geschoten.

Na de pauze ging Anjum voortvarend op jacht naar de aansluitingstreffer. De 176 aanwezige supporters tijdens de eerste helft nog langs de lijn, tijdens het tweede bedrijf schuilend onder de luifel van Lyts Mokum zagen een inzet van Douwe Dijkstra en Arjen Schregardus gepareerd door keeper van der Ploeg.

Het werd dus geen 1-2.

Integendeel, in een kort tijdsbestek scoorde Leroy Sletering twee keer voor de equipe van Pieter Santema. Ondanks dat het veld verlicht werd, gingen de lampjes op het veld bij de spelers van Anjum heel langzaam uit. De 0-4 tussenstand betekende halverwege de tweede helft dat de strijd gestreden was. Toch zou Anjum nog een eretreffer op het wedstrijdformulier zetten. Gerwin Dijkstra rondde koelbloedig af en liet de goalie van Zwaagwesteinde kansloos.

Penalty's

Het laatste deel van de wedstrijd speelde zich eigenlijk af op de penaltystip van Anjum. In een periode van vijf minuten kreeg de nummer drie van de ranglijst drie buitenkansjes. Scheidsrechter wees drie keer terecht naar de elfmeterstip na lichte vergrijpen in het strafschopgebied.

Het rendement bij de gasten was laag. Slechts Lieuwe de Roos wist keeper Lieuwe van Dijk te verschalken. De Anjum keeper onderscheidde zich door de overige twee strafschoppen buiten zijn doelgebied te verwerken.

Conclusie. Anjum niet slecht, Zwaagwesteinde gewoon beter

Zaterdag speelt Anjum de laatste uitwedstrijd van dit kalenderjaar. Op het programma staat de "traditional" tegen Friese Boys. Ook dit affiche heeft een roemrijke geschiedenis. Zaterdag wordt er om 14.30 uur afgetrapt voor de volgende editie op sportpark de Saedkampe te Kollumerzwaag. Kan Anjum geschiedenis schrijven?