Koninklijke Erepenning voor Muziekvereniging De Bazuin Oenkerk

24 november 2024

BURGUM - Het was zaterdag een bijzondere dag voor Muziekvereniging de Bazuin Oenkerk uit Oentsjerk. Die dag vierde de Bazuin niet alleen haar 100-jarig bestaan, maar werd de vereniging ook verrast met een Koninklijke Erepenning.

Burgemeester Jeroen Gebben van Tytsjerksteradiel overhandigde de penning. Het jubileumconcert vond zaterdagavond plaats in De Ikker te Burgum.

Christelijke muziekvereniging De Bazuin Oenkerk is 100 jaar geleden, in 1924, opgericht als fanfare. In 1971 ging de vereniging over op brassband-bezetting en heeft inmiddels een unieke positie opgebouwd in Oenkerk, de Trynwâlden en wijde omgeving. Het is een vereniging met veel aandacht voor het enthousiasmeren en opleiden van jongeren. De Bazuin stimuleert muziekbeoefening vanaf de eerste les.

Dit allemaal niet zonder succes: de vereniging won al zes keer de Nederlandse Brassband Kampioenschappen, heeft meerdere internationale prijzen gewonnen en wist meerdere keren op het Survento Brassband Festival de eerste prijs in de wacht te slepen. Het jaarlijkse Valentijnsconcert is met 900 bezoekers het best bezochte concert van een brassband in Nederland. Uniek is dat De Bazuin op dit moment drie verschillende orkesten telt. Het is daarmee één van de grootste van Nederland.

De Bazuin zorgt voor verbondenheid. Jong en oud komen hier samen. De vereniging draagt direct bij aan het leefbaar houden van Oentsjerk en de Trynwâlden. Bovendien is het een uniek visitekaartje voor de gemeente, regio en de provincie Fryslân.

