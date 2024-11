Groot Sinterklaasfeest in de Colle in Kollum

regionaal za 23 november 2024, 17.57

KOLLUM - Op zaterdag 23 november brachten Sinterklaas en zijn Pieten, op uitnodiging van de programmaraad van theater De Colle, een oude traditie terug naar Kollum: het grote Sinterklaasfeest in De Colle.

Jarenlang was het een traditie in Kollum om na de intocht van Sinterklaas een groots feest te organiseren in De Colle. De programmaraad heeft dit feest met veel enthousiasme nieuw leven ingeblazen.

Plut en Pier van Deksels Theater, met Jan Willem Plutschouw en Arthur Pirenne, zorgden voor een onvergetelijke dag vol plezier en spanning.

Ochtendprogramma

's Ochtends vond er een feest plaats voor ruim 90 cliënten van Alliade. Zij genoten zichtbaar van het bezoek van Sinterklaas en zijn Pieten.

Middagprogramma

Vanaf 14:00 uur waren de kinderen van de groepen 1 tot en met 4 van de basisscholen uit Kollum aan de beurt. De spanning was voelbaar, want iedereen vroeg zich af: zou Sinterklaas ook dit jaar weer in Kollum verschijnen?

Plut en Pier vertelden een spannend Sinterklaasverhaal waarin van alles gebeurde. Op het toneel verscheen plotseling een groot cadeau… Maar wat zou daar nu inzitten?

Afsluiting

Na afloop kregen alle kinderen van Sinterklaas en zijn Pieten een tasje met kleine cadeautjes en vertrokken ze met een buik vol pepernoten naar huis. Daarnaast konden de kinderen hun tekeningen aan Sinterklaas geven en met hem en de Pieten op de foto.

